Päev börsil: Tallinna Vesi kinnitas dividendi, Tallinki reisijate numbrid kasvasid

Tallink Grupi reisijatestatistika jätkas mais võimsat eelmise aasta numbrite pealt võimsat taastumist, selgub ettevõtte poolt esitatud statistikast. Ettevõte vedas 2022. aasta mais 485 741 reisijat, mida on 290,2% võrra rohkem võrreldes eelmise aastaga. Täpsem statistika on saadaval siin!

Eestis isejuhtivate sõidukite tehnoloogiat arendava ja mehitamata robotkullereid tootev Cleveron Mobility alustab aktsiaemissiooniga järgmisel nädalal. Pakkumise tulemusel soovib ettevõte kaasata kuni 5 miljonit eurot, emiteerides kuni 2 673 795 uut lihtaktsiat. Kuidas raha kasutatakse ja kui suur on aktsia hind, seda loe siit!

Balti börsi põhinimekirja suurimad tõusjad täna olid Silvano Fasion (3,26%), Klaipėdos nafta (1,75%) ja Coop Pank (1,63%). Suurimat langust näitasid seekord Merko Ehitus, kuid kuna Merko maksis täna dividedi, siis see lahutatakse aktsiahinnast maha, selle tõttu oli päevane langus -6,28%. Baltika kukkus -2,27% ja Harju Elekter -1,74%.

Kui eile tuli ühendriikidest positiivseid noote, siis nädalavahetuse eel on kõik indeksid punases. Euroopa Stoxx 600 on langenud sulgemise eel 0,095%, DAX indeks on kukkunud 0,038%.