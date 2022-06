KUUES KORD | Euroopa Liidu riigid kinnitasid uued sanktsioonid Venemaale

Uus sanktsioonipakett koosneb seitsmest sambast:

NAFTAKEELD

Euroopa Liit peatab detsembri algusest kogu Venemaa meritsi tarnitud toornafta ostmise ehk 2/3 kogu Euroopa Liidu imporditud Venemaa toornaftast ning keelab kaks kuud hiljem kõik Venemaa rafineeritud tooted.

Venemaa toornafta tarned läbi Družba torujuhtme, mis läbib Poolat, Saksamaad, Ungarit, Slovakkiat ja Tšehhi Vabariiki, on embargost määramata ajaks vabastatud, kuid Poola ja Saksamaa on teatanud, et nad lõpetavad torujuhtme kasutamise aasta lõpuks. Venemaa naftaimport Euroopa Liitu väheneb 90%-ni käesoleva aasta lõpuks.

2021. aastal importis Euroopa Liit Venemaalt 48 miljardi euro väärtuses toornaftat ja 23 miljardi euro väärtuses rafineeritud tooteid. Venemaa toornafta on palju odavam kui Brent, nii et õigluse huvides ei saa Ungari, Slovakkia ja Tšehhi Vabariik, kes jätkavad Venemaa toornafta ostmist, müüa seda või sellest valmistatud rafineeritud tooteid edasi ühelegi teisele Euroopa Liidu riigile.

MUUD ERANDID

Oma geograafilise asukoha tõttu on Bulgaarial lubatud importida Venemaa toornaftat ja rafineeritud tooteid meritsi kuni 2024. aasta lõpuni. Horvaatia saab kuni 2023. aasta lõpuni osta oma rafineerimistehase jaoks Venemaa vaakumgaasiõli.

KINDLUSTUS

Takistamaks Venemaal naftatankerite ümber suunamist teistele ostjatele maailmas, blokeerib Euroopa Liit koos Suurbritannia ja teiste G7-riikidega Venemaa naftat vedavate laevade kindlustamist ja edasikindlustamist Euroopa Liidufirmade poolt. Uued kindlustuslepingud keelatakse kohe ja olemasolevad lepingud lõpetatakse järk-järgult kuue kuu jooksul. Ilma kindlustuseta tankereid ei lubata enamikku suurematesse sadamatesse, sest naftalekke korral on oht, et last võib kaduda ja kohtuvaidlusi tuleb pidada.

PANGAD JA TEENUSED

EL lülitab SWIFT-sõnumite süsteemist välja Venemaa suurima panga Sberbank ning kaks väiksemat laenuandjat, Moskva Krediidipanga ja Venemaa Põllumajanduspanga. EL lülitab välja ka ühe Valgevene panga.