Advokaat: ühisvara jagamine lahutuse järel on viimasel ajal muutunud. Kuidas?

Eestlastele kuuluvad uued varagrupid: ühisvara jagamisel on jagatava vara hulk ja väärtus ajas kasvanud. Eriti tugevalt on seda muutust näha viimaste aastate jooksul, kinnitab advokaadibüroo TGS Baltic vaidluste lahendamise advokaat Anet Jaks. See tähendab, et enam ei tule jagada pelgalt kinnisvara ega vahendeid pangakontol, vaid on vajadus mõista, kuidas jagada fonde, krüptovara ja töötajate optsioone.