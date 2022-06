Sõda kritiseerinud oligarh on omandanud nutikalt oma 37 miljardi dollari suuruse varanduse

Ukrainas sündinud miljardär Len Blavatnik nimetab end ka meediamoguliks, tehnoloogiatitaaniks, kinnisvarainvestoriks ja töösturiks. Ennekõike on aga Blavatnik alati püüdnud selgeks teha seda, et tal pole mingeid sidemeid Vladimir Putini või Venemaa poliitikaga ning teda ei tohiks mingil juhul nimetada oligarhiks. Siiski teenis ta osa oma miljarditest koos Venemaa suurärimeeste konsortsiumiga, kelle suhtes Ühendkuningriik ja Euroopa Liit kehtestasid sanktsioonid vahetult pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse. Blavatnik on kogunud maailma 33. suurima varanduse ja sulandunud Briti ja Ameerika kõrgseltskonda. Ta on teinud heategevuslikke annetusi ja teinud tulusaid panuseid Ameerika ettevõtetesse.