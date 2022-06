Kas Putini sõna nüüd peab? Venemaa president tegi olulise otsuse

Putini sõnul on Venemaa valmis hõlbustama Ukraina teravilja eksporti ja suudab tagada saadetiste ohutuse tema kontrolli all olevatest sadamatest. Venemaa riigitelevisioonile antud intervjuus kutsus president Ukrainat üles puhastama oma veed miinidest ja lubas, et Venemaa ei kasuta ära puhastamisolukorda selleks, et merelt mingeid rünnakuid korraldada.

Laiemalt püüdis Putin tõrjuda Venemaa vastutust toiduainete ja energia hinna tõusu eest maailmas, süüdistades välisriikide valitsusi ja öeldes, et Euroopa "lühinägelik poliitika" tõstis gaasi hindu mandril. Samuti oli tal etteheiteid Euroopa Liidu kuuenda sanktsioonipaketi osas ning ta hoiatas, et see halvendab olukorda väetiseturul. Putin märkis et Venemaa on võimeline järgmisel hooajal suurendama oma teraviljaeksporti 37 miljonilt tonnilt 50 miljonile tonnile.