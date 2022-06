Vene oligarh on sunnitud müüma oma ettevõtte 1 naela eest

Vene oligarhile Roman Abramovitšile kuulub Suurbritannia telekommunikatsiooni kontsern Truphone, mille väärtus oli 2020. aastal 410 miljonit naela. Abramovitš koos oma äripartneritega on teinud ettevõttesse rohkem kui 300 miljoni naela eest investeeringuid. Nüüd aga ostetakse ettevõte 1 naela eest, ostjateks on kaks Euroopa tehnoloogiaettevõtjat. Sarnane saatus võib tabada ka ettevõtteid, mis on sattunud Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse. Eelmisel kuul müüs Abramovitš jalgpalliklubi Chelsea 4,25 miljardi naela eest.