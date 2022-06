Baltikumi suurima tehnoloogiafestivali korraldaja üritustest ei väsi

Marili Vihmann on tartlanna, kes on üle kaheksa aasta tegutsenud ettevõtluses. Ta on lõpetanud majanduse eriala, kus omandas teadmised ettevõtte loomisest, aga ka raha säästmisest. „Ettevõtluseni jõudsin ülikooli kaudu,” selgitab ta.