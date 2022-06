Noor Eesti ettevõtja: loodan mõjutada positiivselt vähemalt üht miljardit inimest

Organisatsiooni juhtides nägi ta, et ettevõtted ei saa piisavalt rahastust eesmärkide elluviimiseks, kuna ei kasva alguses nii kiiresti kui start-up'id tavaliselt, ehkki on ka erandeid. Sellest ajendatud lõi ta investeerimisettevõtte Limitless, mis rahastab ettevõtteid, kellel on missioon muuta maailma paremaks.

“Peale seda kui olin Singapuris mõnda aega olnud, tundsin, et olen saanud palju õpetlikke kogemusi lühikese aja jooksul ning tundsin, et on aeg vaadata väljapoole,” selgitab Maidla, miks ta Wise´ist edasi liikus. Eestisse tuli ta tagasi, et juhtida Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikku ning sai sealt laiemapõhjalise juhikogemuse ning arusaama avaliku sektori eripäradest.

Ülikooli ajal elas ta Ungaris ja Brasiilias ning tänu välismaal elamise kogemusele tundis, et soovib töötada rahvusvahelises keskkonnas. Wise´iga liitus ta 2015. aastal tänu oma sõbrale, kes talle ettevõtet tutvustas, ning ta töötas seal kolm ja pool aastat. Ta kolis Singapuri, kus avati kontor, et laieneda Aasia turgudele. Aasias Wise´i arendades sai ta start-up'i ehitamise kogemuse, samuti sai ta teadmised ja kogemused, kuidas toimivad ärimaailm ja ettevõtlus.

Marge on alati olnud ettevõtlik ning soovinud probleeme lahendada. Üks tema esimesi projekte oli koos sõbraga vanemate garaažis longboard'ide ehitamine, kuna tol hetkel olid need Eestis kallid. „Budapestis vahetusüliõpilasena elades ostsin endale longboard'i, mis seal kahjuks ära varastati ning mõtlesin, et teeks ise uue ja äkki keegi tahab veel. Tegime mõned valmis, kuid need ei läinud garaažist edasi masstootmisse,” naljatleb ta.

Oma professionaalse karjääri alguseks loeb ta pärast ülikooli tööle asumist Wise´is (siis veel Transferwise – toim), kust sai rahvusvahelises ettevõttes töötamise kogemuse. Teadmised rahatarkusest on Maidlani jõudnud läbi praktilise kogemuse ning Wise´is töötades. Maidlale on südamelähedasteks teemadeks tervishoid, keskkond ja haridus, mis on tema sõnul kõik omavahel seotud ning nende valdkondade arendamisega tegeleb ta ka hetkel. Oma tehniliste oskuste parandamiseks õppis ta juurde andmeteadust. „Nägin, et andmed on tulevik ning ei näinud viisi, kuidas saaks ehitada edukat ettevõtet, ilma et see poleks andmetel põhinev.”

„Tänaseks oleme rahastanud mitmeid ägedaid ettevõtteid. Investeeringu saamise põhikriteerium oli, et ettevõtted suudaksid lisaks käibe tekitamisele tõestada, et neil on maailmale positiivne mõju.” Maidla märgib, et tänaseks Limitless aktiivselt investeerimisega ei tegele, kuid ta ei välista, et see tulevikus jälle tööle hakkab. Praegu ehitab ta koos kaasasutaja Tarmo Korelaga järjekordset idufirmat Care, millest sai pikemalt lugeda juba Korelast käiva jutu juures.

Oluline on õppida kiiresti vigadest

Ettevõtluses on Maidla sõnul kordamööda ebaõnnestumised ja kordaminekud. „Start-up'i kontekstis teed paljusid asju iga päev esimest korda ning tõenäosus, et kohe neid asju väga hästi teed, on pigem madal. Oluline on kiiresti õppida oma vigadest,” õpetab ta. „Mulle pakuvad erinevad asjad huvi ja olen tahtnud erinevaid asju korraga teha, kuid korraga ei saa mitut asja hästi teha,” tõdeb ta. Samuti on oluline suhelda kliendiga, kellele teenust rajatakse.

Uhkust tunneb Maidla Limitlessi loomise üle. „Tõime mõjuinvesteeringute maailma Eestisse ja arendasime oluliselt valdkonda edasi. Loodan, et ettevõtted, kes said rahastuse, loovad maailma positiivset mõju edasi.”

Tähtis on leida inimesed enda ümber

Alustavale ettevõtjale soovitab Maidla idee tekkides valideerida, kas see on midagi, mida kliendid vajavad, ning oluline on mitte alla anda, kui rasked hetked tekivad. „Usun, et ettevõtte ülesehitamine on keeruline ja lõpmata põnev,” ütleb ta. Oluline on leida enda kõrvale õiged inimesed, kellega koos ettevõtet ehitada. „Kui sul on hea idee, kuid puuduvad õiged inimesed, kellega see ellu viia, ei jõua kuigi kaugele, sest lõpuks on inimesed alati kõige olulisemad,” arvab Maidla.

Oluline on elus hoida ka tasakaalu. Marge teeb trenni ning magab korralikult. „Teen tänu sellele paremaid otsuseid ja olen ka ise parem inimene,” on ta veendunud. Olulisel kohal on ka lähedased, kelle jaoks tuleb teadlikult aega võtta.

„Arvan, et kümne aasta pärast tegelen ikka edasi sellega, mida praegu üles ehitan. Usun, et jõuame Care’iga kaugele. Mu elumissioon on, et oma 90. eluaastaks olen suutnud mõjutada positiivselt vähemalt üht miljardit inimest, kas läbi ettevõtluse, investeerimise ettevõtetesse või läbi oma igapäevaste tegude.”

Marge Maidla valiti Delfi Ärilehe ja Asutajate Seltsi koostöös kokku pandud 30 alla 30-aastase tulevikutegija sekka. Loe suurt lugu siit.