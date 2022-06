Enneolematu kiibikriis näitab leevenemise märke. Probleeme siiski jagub

On märke, mis näitavad, et kiibikriis on leeveneb mitu kuud enne seda, kui alguses prognoositi. Pooljuhtide puudus on seganud autotööstuse tööd kaks aastat, kuid vähemalt praegu tundub, et olukord paraneb. Teiste seas on Mercedes-Benz, Daimler Truck ja BMW öelnud, et nad saavad piisavalt komponente, et toota täisvõimsusel.