ÜRO ametnikud hoiatavad: Ukraina sõda võib tuua kaasa näljakriisi kogu maailmas

Talve saabudes on miljonid inimesed elektrijaamade ja kütusehoidlate hävimise tõttu ohustatud, sõnas Awad veebipõhisel pressikonverentsil. "100 päeva sõda, 100 päeva kannatusi, laastamist, massilist hävingut... Miljonite inimeste elu on hävitatud," lausus ta. Awad lisas, et pea kolmandik Ukraina elanikkonnast oli sunnitud põgenema lahingutegevuse eest. Humanitaarabi on seni aidanud enam kui 1,5 miljonit inimest, augustiks võib see arv jõuda 8,7 miljonini ja aasta lõpuks 25 miljonini, märkis ta.