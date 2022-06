e-residentsus on Eesti ettevõtetele loonud uue turuniši

Spetsiaalselt e-residentide teenindamiseks loodud nn virtuaalse turuplatsiga on liitunud juba üle saja ettevõtte, neist mitmed ka e-residentide endi asutatud. E-residendid ostavad virtuaalselt turuplatsilt panga-, kindlustus- ja raamatupidamisteenuseid, samuti juriidilist ning maksualast nõustamist ja ärikonsultatsiooni. Kõige enam otsitakse aga abi oma Eesti ettevõtte virtuaalseks asutamiseks. Näiteks on kontaktisiku ja raamatupidamise teenust turuplatsil tegutsevatelt teenusepakkujatelt ostnud enam kui 12 000 e-residenti.

E-residentsuse tegevjuhi Lauri Haava sõnul on e-residentsus Eesti ettevõtetele loonud uue kliendigrupi ja täiesti uue turuniši, mis aitab laieneda riigipiiridest välja, värvata uut tööjõudu ja suurendada käivet. “Meie eesmärk ei ole kiire tulu, vaid aastatega arenevad kasumlikud ettevõtted, mille panus riigi majandusse pidevalt suureneb. E-residentsus hakkas esimesena maailmas pakkuma mitteresidentidele võimalust luua ja juhtida ettevõtet kaugteel. Näeme üha enam, kuidas programm on lisaks loonud eelduse kvaliteetse äriteenindussektori taassünniks ja selle arengut vedava klastri tekkeks,” tõdes Haav.

"Virtuaalse turuplatsi ettevõtted on õppinud hästi tundma e-residentide vajadusi, mis nõuavad ajas üha innovaatilisemaid teenuseid, eriti rahvusvahelise äri ja maksunduse vallas. 100 teenusepakkujaga oleme jõudnud n-ö kriitilise massini, et e-residendist kliendil on võimalik nende hulgast leida juba spetsiifilise turu või keelekeskkonna oskusteabega partner," lisas ta.

Virtuaalse turuplatsi sajas liituja oli õigusbüroo Lextal. "E-residentsus on tõenäoliselt Eesti üks olulisemaid väljundeid – sild siinse ja rahvusvahelise ärikommuuni vahel. Lextal on oma tegevuses väga rahvusvaheline, nõustades julgete ettevõtmistega kliente nii Eestis kui ka ülejäänud maailmas. Virtuaalne turuplats on sestap Lextali jaoks endastmõistetav koostöövorm, et abistada olemasolevaid ja tulevasi e-residente maailma muutvate ideede elluviimisel," sõnas Lextali partner ja vandeadvokaat Urmas Ustav.