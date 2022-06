Kas globaalset majandust hakkab päästma see, et inimestel on ropult raha käes?

Hiljutised andmed viitavad sellele, et väljas söömise ja puhkuste taastumine on piisavalt tugev, et tasakaalustada tootmise nõrkust, kuna Venemaa sissetung Ukrainasse ja COVID-19 puhangud Hiinas häirivad taas tarneahelaid. Tarbijate elavnemise tugevus õhutab optimismi, et mitte ainult majanduslangust, vaid ka 1970ndate aastate stagflatsiooni saab vältida. See julgustab Euroopa keskpanka kinnitama plaane esimese intressitõusu tegemiseks rohkem kui kümne aasta jooksul.