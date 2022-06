Tänasest saab märkida Cleveron Mobility aktsiaid

Kahe nädala jooksul on esmase avaliku pakkumise käigus võimalik aktsiaid märkida kõikidel Eesti jaeinvestoritel. Avalikult pakutavate aktsiate arv on kuni 2 673 795 aktsiat. Ühe aktsia hind on 1,87 eurot, mis annab ettevõtte turuväärtuseks 60 miljonit eurot. Pakkumise tulemusel soovib Cleveron Mobility kaasata jaeinvestoritelt kokku kuni 5 miljonit eurot.