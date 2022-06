Liinide peatamise aktsioon jääb ära. "See hoiatus viitab, et vedajad on viimasel piiril"

Möödunud nädalal esitasid viis bussiettevõtet ühispöördumise, kus juhtisid tähelepanu, et riigi tellimusel korraldatav bussiliiklus on viinud vedajad nii kütusehindade kallinemise kui ka ebapiisava rahastuse pärast majanduslike raskuste kuristikku. Asja tõsiduse illustreerimiseks teatasid nad muu hulgas, et peatavad 11. juunil Harjumaal bussiliikluse ühel enda teenindataval riigi poolt tellitud bussiliinil.