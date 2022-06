Gaasi ja elektri hind ei taandu enne järgmist kevadet. Mida praegu teha, et uuel kütteperioodil vaesust vältida?

„Esimesed gaasilt üle läinud kliendid olid tõelised Ukraina toetajad ja loobusid gaasist juba märtsis. Ei ole ju mõtet raha koguda ja saata Ukrainasse, kui me saadame miljoneid teiselt poolt Venemaale,” ütleb SW Energia arendusjuht Vadim Nogtev.

Üle 50 kaugküttevõrku pidava ettevõtte teatel on tarbijad praegu väga huvitatud põlevkiviõlist, mille vastu on võimalik gaas välja vahetada. Nogtevi sõnul on suur huvi näiteks toiduainetööstusel, kes tarbib gaasi ka suvel väga palju. Peale selle on tundnud huvi mõned tööstused, kes kasutavad gaaskütet.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmetel on Eestis maagaasi kodutarbijaid umbes 44 500 ja äritarbijaid 13 000. Maagaasi osakaal on kaugküttes ligikaudu 20%, peamine kasutatav kütteallikas on hakkepuit, mis moodustab 58% kogu Eesti kaugküttest.

Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühingu juhi Siim Umbleja sõnul on ka puiduturul praegu palju määramatut. „Hakketootjad ei soovi katlamajadega pikki lepinguid sõlmida: hinnavolatiilsus on liiga suur ja ei soovita end siduda või on hinnaootus ebareaalne,” räägib Umbleja.

Selgus saabub sügisel

Maagaasi hinna tulevik on veel ebaselgem. Endiselt ei saa olla kindel, et sügiseks on Eestil olemas LNG varustuskindlus, ja hinna kohta julgetakse arvata üksnes seda, et see tõuseb. Kui maagaasi hind jääb kõrgeks, siis on sellel otsene mõju ka elektri hinnale.

Nogtev nendib, et see, kas hakkpuitu kõigile jagub ja kui palju see maksab, selgub sügisel. SW Energia viis ebaselge turuolukorra tõttu juba eelmise aasta lõpuks kõik oma senised gaasikatlamajad üle põlevkiviõli küttele. Gaasi hind möödus põlevkiviõli hinnast 2021. aasta septembris.

Väiksemate mahutite puhul, mille paigaldus on lihtne, algavad ümberehituse hinnad 5000 eurost, millele lisandub käibemaks.

Gaasilt õliküttele ülemineku puhul võib takistuseks saada see, kui kasutatav katel on ehitatud ainult gaasi põletamiseks. Siiski saab pärast põleti vahetamist enamikus kateldes nii gaas- kui ka vedelkütust põletada. Teine ülesanne on leida mahutile sobiv asukoht. Nogtev toonitab, et seal peab olema tankimiseks ligipääs ja ohutusnõuded peavad olema täidetud.