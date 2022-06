Kas Putini kavaldamine? Ukraina ei usu Türgi-Venemaa pakti. Viimane esitas ka oma nõudmise

Ukraina põllumajandustooted on maailma jaoks väga olulised, kuid Odessa sadam on olnud sõja kestel blokeeritud. Nüüd on Türgi ja Venemaa kokku leppinud, et esimene teeb sadama miinidest puhtaks ning Venemaa lubab lastid liikvele. Kiiev ei näe seda aga sugugi nii roosade prillidega.

Türgi president Recep Erdogani valitsus on pakkunud sõjalist abi, et miine kahjutuks teha ja eskortida viljalaevad sadamast välja. Ukraina ei ole veel plaanile rohelist tuld andnud. Nad on mures, et kaitse liigutamine jätaks ülitähtsa sadama Vene rünnete meelevalda. Türgi loodab, et ÜRO tuleb siin samuti appi.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov loodab kolmapäeval Ankaras sel teemal türklastega rääkida. Ei ole selge, kas ka Ukraina saadab oma esindaja.

„Venemaa kommentaar juba enne kokkuleppe sõlmimist näitab, et nad soovivad näidata Ukrainat kui süüdlast, kuid on selge, et Venemaa ise on toidukriisi kunstlikult tekitanud,” ütles Ukraina asemajandusminister Taras Katška Bloombergi ajakirjananikule saadetud sõnumis.

Kremli invasioon on lõiganud Ukraina vilja ja teiste toodete ekspordi pea täielikult ära ning seetõttu on miljonid inimesed silmitsi tõsise toidukriisiga. Venemaa on küll öelnud, et nemad ei ole olukorra tekkimises süüdi, kuid ütlesid, et USA ja Euroopa Liit peavad leevendama väetistele ja põllumajandustoodetele seatud sanktsioone, et olukorda leevendada.

Vene-Türgi plaani sisuks on miinide kahjutuks tegemine ja garantii, et viljalastid saavad turvaliselt liikuda sadamast välja. Türgi pakub, et Istambulis võiks olla keskus, mis jälgib kogu protsessi ja koordineerib laevade liiklust. Venemaa on nõudnud vastu, et nad soovivad kontrollida laevu, mis siirduvad Ukrainasse tagasi, et neil ei oleks relvi. Ukraina on sellele vastu.