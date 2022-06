Hiina jagamismajanduse ettevõtte Didi aktsia hind on täna New Yorgi börsi eelturul poole võrra tõusnud pärast seda, kui selgus, et firma vastu algatatud uurimine on lõppemas, vahendab CNBC. Aktsia hind on siiski jätkuvalt väga kaugel oma IPO hinnast.