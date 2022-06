Endine riigikogulane asutas destilleerimiskoja

Keskerakondlane Kerstin-Oudekki Loone jagas Linkedinis, et on alustanud äri alkoholivaldkonnas. Huvide deklaratsioonist oli näha, et Loonel on 15% osalus Itaalia ettevõttes Distilleria Montanari. Oma postituses kirjutab Loone, et tal on hea meel teatada, et on koos Marco Montanariga asutanud eelmisel aastal piiritusetehase. Nad toodavad juba džinni ja sügisel hakkavad tootma ka grappat, mis on itaalia viinamarjabrändi.