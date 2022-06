Päev börsil: langus Tallinna börsil jätkus ning Muski twitteri ost võib katki jääda

Päeva suurimad tõusjad ja langejad on siin:

Euroopa suurematel börsidel on aktsiad liikunud valdavalt tõusujoones. Stoxx 600 on kerkinud 1,11%, Saksamaa DAX ja Prantsusmaa CAC 40 ligi 1,35%.

Tõusuga on kauplemispäeva alustanud ka USA kolm tuntuimat aktsiaindeksit. Dow Jones on kerkinud 0,58%, S&P 500 0,94% ja Nasdaqi koondindeks 1,19%.

Tesla juhi Elon Muski sõnul ei ole Twitter talle vajaminevat informatsiooni valekontode kohta esitanud, mida tema advokaat on nimetanud selgeks ühinemisleppe rikkumiseks, mis annab õiguse ka leppest loobuda, kirjutab CNBC. Twitteri aktsiad on uudise peale langenud täna ligi 3,7% 38,6 dollari peale.

Eelmisel kuul kirjutas Musk, et seni kuni valekontode kohta rohkem informatsiooni ei selgu, ei liiguta 44 miljardi dollarilise ostuga edasi. Mõned analüütikud on pidanud sammu läbirääkimistaktikaks, et ettevõte odavama hinnaga kätte saada.