10 võimalust ekspertidelt, kuidas viia töötajate tervis järgmisele tasemele

Soome päritolu ning maailmas hoogsalt kasvav digitaalsete tervishoiuteenuste pakkuja Mehiläinen OY äriüksuse juhi Andreas Taalase arvates peavad inimesed võrreldes varasemaga oluliseks just kiiret juurdepääsu professionaalsetele ravivõimalustele. “Kuigi me kanname sisuliselt igapäevaselt endaga kaasas kõikide võimalustega digikliinikut, siis Eesti turul on digitaalse ja kaugmeditsiini arenguruumi küllaga,” ütles Taalas. “Meie igapäeva tervisekäitumist muudab see mitmel viisil ning olulisem neist on see, et töötajad ei pea ootama kuudepikkuselt arstijärjekorras, vaid jõuavad minutitega õige spetsialistini.”