Lõpuks ometi Eestis! Elisa startis 4-päevase töönädala pilootprojektiga

Elisa tehnoloogiaüksuse juht, juhatuse liige Toomas Polli tõi välja, et Elisa eesmärgiks on olla parim tööandja, kes järjepidevalt testib paindlikke ja uuenduslikke töötamisviise. „4-päevase töönädala kontseptsioon põhineb sellel, et inimesed kasutavad tööpäevasid efektiivsemalt ning suudavad teha viie päeva töö kontsentreeritult nelja tööpäevaga,“ selgitas Polli.