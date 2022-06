Ehitusregistri valestart. Lasteaiad ja muud projektid ei pruugi õigeks ajaks valmida

„Uuest nädalast avatakse uus ehitusregister, mis tähendab, et liigume tagasi paberi ja pliiatsi juurde,“ naljatas üks Tallinna ametnik peale põgusat arutelu tavapäraste menetlustoimingute kõrvale. Paraku on naljast saamas karm reaalsus, sest aastaid tehtud uus versioon ehitusregistrist on nõnda kasutuskõlbmatu, et ei ametnikud ega ka projekteerimisega igapäevaselt tegelevad ettevõtted suuda selle tööriistaga oma ülesandeid täita. Mis siis valesti läks ja miks see meid kõiki puudutab?