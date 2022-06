FOTO | Kütusemüüjad müüvad bensiini Eesti ajaloo vägevaima hinnaga

95-oktaanilist kütust saab osta 2,259 euroga liitri eest. 98-oktaanilise kütuse hind on kerkinud juba 2,309 euroni liitri kohta. Diiselkütuse hind on jätkuvalt madalam: hinnaks 1,999 eurot/liiter.

Eestis on eelmise aasta sama perioodiga kütuse hind tanklates tõusnud ligi 46 protsenti, kuid riiki ei tundu see morjendavat. Eesti ootab, et turud end ise korrigeerima hakkaksid ja inimesed tarbimist vähendaksid.