KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: ettevõtlusega alustamiseks on alati hea aeg

„Ettevõtlusega alustamiseks ei ole kunagi vale aeg, alati on õige aeg. Kes tunneb kutsumust, siis võiks kohe pihta hakata, sest mida varem algust teha, seda parem,” ütles Tõnis Kask. Kuigi ettevõtlust seostatakse suurema riskiga kui tavalist palgatööd, arvas Kask, et kui keegi püüaks tulevikku kuus kuud ette ennustada, ei pruugi ka palgatöö alati liiga turvaline tunduda. „Ettevõtlusega alustamisel on võimalus päevatööst vabaks saada sama suur kui võimalus põruda. Samas saab ettevõtlusega algust teha ka palgatöö kõrvalt, et alustamisega seotud riske maandada.”

Erje Mettas lisas, et eestlased on olnud praeguses kriisis väga julged ja ettevõtete asutamise määr ei ole viimasel ajal langenud. „Eestis asutatakse praegu iga kuu 2000–2500 ettevõtet. Ainuke madalseis tekkis korraks esimesel koroona-aastal, mil teadmatust oli palju. Ent praegune sõda Ukrainas ega muu maailmas toimuv pole eestlaste ettevõtlusjulgust vähendanud,” kommenteeris Mettas.

Mettase sõnul tuleb aeg-ajalt ette ka ettevõtete sulgemisi, aga praegu ei ole näha, et majanduses valitsevad olud oleksid põhjustanud massilist pankrotistumist või äriühingute muul viisil lõpetamist.

„Ettevõtete koguarv on liikunud kõik need aastad kasvavas trendis,” kinnitas Mettas. Ta lisas, et Eestis on praegu umbes 190 000 majanduslikult aktiivset ettevõtet ja viimase kolme aastaga on loodud ligi 17 000 uut äriühingut.