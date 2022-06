Joel Kukemelk: pensionipeo järgne peavalu vajab leevendust. Valimised on tulemas. Kes ära teeb?

Neid näiteid on meil Eestis juba küll, kus tööandjaid soodustatakse maksupoliitiliselt oma käitumist muutma parema ja tervema ühiskonna nimel. Neil hoobadel on suur jõud: näiteks hambaravihüvitis ja spordikompensatsioon suunavad inimesi oma tervise eest paremat hoolt kandma ja sellest võidab lõpuks riik. Täpselt samamoodi võidab riik stabiilsemast majanduskeskkonnast, kui pensionäride sissetulekud on tulevikus suuremad. Saja euro suurune erisoodustusmaksust vabastatud kvartaalne spordikompensatsioon on riigi jaoks maksupoliitiliselt sama mõjuga, kui luua tööandjatele võimalus kahe protsendi ulatuses töötaja palgast teha sissemakseid töötaja pensionifondi ilma selle pealt sotsiaalmaksu tasumata.

Millegipärast ei taha keegi rääkida ka sellest, et viimase 20 aastaga on riiklikusse pensionikassasse tekkinud üle kolme miljardi euro suurune auk. Selle taustal on teada ka see, et Eesti pensionid on suhtena keskmisse palka ühed Euroopa Liidu väikseimad ja eestlaste pensionil viibimise aeg suhtena töötatud aastate arvu üks lühemaid. Samuti teame me kõik, et meie elanikkond on vananemas. Tuleviku pensionäride nõudmised sissetuleku osas saavad olema oluliselt suuremad kui tänastel pensionäridel ning ületavad sama pensionisüsteemiga jätkamisel riigi võimalusi. Kui riigi enda võimekus I samba pensionitoetuste tõstmise osas saab tulevikus olema väga tagasihoidlik, siis tuleb luua vastavad võimalused ja mõjuhoovad, et täiendav raha kogumispensioni süsteemi tuleks juba täna töötajatelt ja tööandjatelt. Nii nagu arenenud maailma riikides see kombeks on.