Uue valitsuse suurim katsumus. Eesti on Euroopa hinnatõusumeister

Eestis tõusevad hinnad euroala keskmisega võrreldes üle kahe korra kiiremini. Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul on sel mitu põhjust. Peamine süü tundub olevat sellel, et me oleme kiiresti arenevate riikide seas, kus palgakasv on võimas. Ent me ei ole veel nende riikide seas, kus tarbijate kogukuludes on toidu ja energia osakaal väiksem. Just viimase kahe hinna tõusu peab kuidagi ohjeldama hakkama.