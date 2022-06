Viimaste päevade ilmad on olnud soojad ja päikselised. Keskmine elektribörsihind aga püsib siiski kõrge. Tänane keskmine elektri börsihind on Nordpooli järgi 163,04 eurot megavatt-tunni kohta. Põhjuseid, miks börsihind on kõrge hoolimata soojadest ilmadest, on mitmeid.