Tallinn tõusis iduettevõtluse kasvukeskkondade edetabelis nelja koha võrra

StartupBlinki hinnangul on Eestil hoolimata väikesest rahvaarvust muljetavaldav startup-ökosüsteem, mis on tugevam kui meie Põhjamaade naabrite Soome, Taani ja Norra omad. Raport tõstab oluliste Tallinnas tegutsevate ettevõtete ja ökosüsteemi kujundajatena esile ükssarviku staatuse saavutanud ehk miljardi dollarilise väärtuse ületanud Veriffi, mis pakub isikusamasuse tuvastamise teenust, ja liikuvusteenuseid pakkuva Bolti. Väljapaistva iduettevõttena on raportis esile tõstetud Tallinnas tegutsev e-poodidele nutikaid makselahendusi pakkuv Montonio.

Eesti e-residentsuse programm on StartupBlinki raportis valitud tehnoloogiavaldkonna 230 juhtiva ettevõtte ja organisatsiooni hulka, kuhu kuuluvad teiste hulgas ka Google, Facebook, Linux Foundation, Twitter, Wikipedia ja Stanford University. Eesti iduettevõtete ökosüsteemi üks olulisemaid verstaposte oli suures osas Eestis arendatud Skype’i edu, mille loojad on toetanud uusi kohalikke edukaid iduettevõtteid. Raporti järgi on Eesti näidanud, et siin suudetakse luua edukaid iduettevõtteid nagu Wise, Bolt ja Pipedrive.