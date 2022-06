Kuidas mõjutavad lapsed pangast kodulaenu saamist?

„Jah, loomulikult võib tekkida olukord, kui leibkonnal on madal palk ja mitmed ülalpeetavad, siis ei pruugi sissetulekust jääda üle vahendeid laenu teenindamiseks. Sellisel juhul on laenu väljastamine keerulisem, aga samas tasakaalustavad seda näiteks lastetoetused, vanemapalk jne,“ lausus Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. „Samas on loodud ka võimalusi selliste perede jaoks, kus sissetulek on väike, aga ülalpeetavaid palju. Näiteks pakub KredEx kahte erinevat toetust suurperedele, et neile kodulaenu võtmist kergemaks teha.“