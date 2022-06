Selleks, et lõpuks tulemusi nautima hakata tuleb aga varuda kamaluga kannatust, kuid keerulised ajad tõstatavad ka küsimärgi, kui edukas saab olema ettevõtte esimene samm ehk IPO. Potentsiaal tundub samas meeletu.

Ärileht uuris kuuelt seniselt tuntud aktsionärilt (Ivar Siimar, Jake Farra, Lev Dolgatšjov, Madis Müür, Taavi Ilves ja Tõnu Toompark), kas neil on plaanis IPO-st osa võtta ehk kas usku on piisavalt, et suurendada ettevõttesse investeerimist ning mille alusel nad otsuseid teevad. Neist neli vastasid esimesele küsimusele jaatavalt, kaks mitte. Loe täpsemalt, mis põhjustel.