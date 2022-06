Leedust Ameerika Ühendriikideni – mida kogu maailma tudengid Vilniusest leiavad?

„Mind õpetasid professorid Taanist, Jaapanist, USA-st, muidugi Leedust. Kõik nad andsid edasi oma erineva ärimaailma kogemuse ja omanäolise vaatenurga. See rikastab väga ja võimaldab erinevaid kultuure paremini mõista. Mind on see kõik aidanud ka töörajal, sest rahvusvahelistes ettevõtetes töötades ja mitmesuguste rahvuste esindajatega kokku puutudes on avatus teistele kultuuridele äärmiselt oluline asi,“ märgib Michael.

„Võib öelda, et välismaal õppimine on juba omaette justkui teine haridus. Tuleb ju harjuda teistsuguse kultuuri, reeglitega jms. See aitab isiksusena kasvada ja enesekindlust ammutada. Olen märganud, et ka tööandjad väärtustavad sellist kogemust väga,“ ütleb Leedus elav ameeriklane. Tema sõnul olid just õpingud ISM-is see hüppelaud, mis aitas ka tööturul kanda kinnitada.

„Meie loodavad visualisatsioonid ja analüütilised tööriistad võimaldavad identifitseerida virtuaalsete robotite nõrku kohti. IBM on hiiglaslik ettevõte. Seda usaldavad kliendid, kelle nimed on tuntud kogu maailmas. Riskide ohjamiseks peab olema palju tehnilisi teadmisi, sellepärast peab pidevalt õppima ja arenema, et oma tööd hästi teha. Väga tore, kui töö on südamelähedane ja ühtaegu väärtustatav. Hiljuti võitis meie loodud tööriist IBM-i auhinna Corporate Technical Award,“ jutustab praegu ISM-is innovatsiooni- ja tehnoloogiajuhtimist õppiv noormees.

Teoreetilisi teadmisi saab pidevalt praktikas rakendada

ISM-il on väga tugev äripartnerite võrgustik ja seal pühendatakse palju tähelepanu teadmiste rakendamisele praktikas.

Cambridge'i ülikoolis õppinud Simonas ütleb, et kummalgi ülikoolil ja õppekaval on omad tugevused. „ISM-il on väga tugev äripartnerite võrgustik ja seal pühendatakse palju tähelepanu teadmiste rakendamisele praktikas. Mul on hästi meeles ühe loengu ajal toimunud ärisimulatsioon, kus tegime viimases etapis suure strateegilise vea – lootsime ettevõtte hoogsat kasvu, aga mingeid täiendavaid strateegilisi otsuseid me selle eesmärgi saavutamiseks faktiliselt vastu ei võtnud. See aitas praktikas veenduda, et seatud eesmärkideni jõudmiseks tuleb konkreetsed sammud hästi läbi planeerida ja täiendav miil maha käia,“ jagab magistrant oma kogemust.

Kui küsida, miks Simonas otsustas pärast Ühendkuningriigis omandatud bakalaureusekraadi õpinguid ja karjääri siiski Leedus jätkata, toob ta välja mitu kaalukat põhjust, kuid peamine on see, et siin tunneb ta, et saab end realiseerida.

„Nii Cambridge kui ka Vilnius on mõnusad linnad, kus igaüks võib leida midagi omanäolist. Tore on tunda, et Vilnius on tugeva äri-ökosüsteemiga rahvusvaheline ja väga avatud linn. Siia tuleb kogu maailmast kokku hulk talente, toimub mitmesuguseid üritusi,“ ütleb Simonas Mulevičius.

