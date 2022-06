Eestis populaarsust koguvasse krüptoskeemi on tõmmatud juba pea tuhat eestlast

„Tutvustatakse ühte geniaalset krüptoplatvormi, kus sulle iga päev tiksub raha kontole ja seda vähemalt 12 aastat järjest.“ Niimoodi kutsuti huvilisi osalema 28. mail Tallinnas Viru keskuses toimunud Zeniqi krüptovaluuta seminarile. Pileti eest küsiti eelmüügi ajal 15, hiljem 20 eurot.

Delfi Ärileheni jõudis info vihje kaudu, milles viidati finantsvabadusest rääkivale Evi Kantolale, kes räägib oma YouTube’i ja Facebooki videotes, et on elanud tänu eri projektidele viimased poolteist aastat murevaba elu. Tema YouTube’i kanalil Bosslady Channel Studio jääb silma, et ta kaupleb Cash FX-i kauplemisplatvormil, räägib APLGO toidulisanditest ja värskeima projektina tegeleb eespool nimetatud Zeniqi krüptovaluutaga.

Eestisse tõi Zeniqi Karen Mhitarjan, kes ühtlasi vedas koos Argo Sarapuu ja Lauret Uustaluga eest ka Viru keskuses toimunud üritust. Eestis on Karen Mhitarjan saavutanud enda väitel umbes poole aastaga üle 500 000-eurose käibe ja eeldatavalt on ta teeninud kümneid tuhandeid eurosid komisjonitasusid. Neid arve tutvustas Mhitarjan Delfi Ärilehe ajakirjanikuga peetud Zoomi vestluses.

Et mõista, kuidas asi töötab, võttis ajakirjanik ühendust Zeniqi Eestisse toojaga ja avaldas huvi platvormi abil lisaraha teenida. Pärast projekti tutvustavat Zoomi vestlust lisati ta Zeniq Eesti kinnisesse ja varjatud Facebooki gruppi, kus on praegu natuke üle 900 liikme. Kokku on Zeniqiga liitunud väidetavalt üle miljoni inimese.

Mis asi on Zeniq Coin?

Väidetavalt on Zeniq Coin münt, mille on kasutaja Zeniq Hubis verminud ja mille eesmärk on võimaldada Zeniqi plokiahela tehinguid. See on ka vahend, mille abil jagatakse Zeniqi börsil kasumit. Kasum tuleb tehingutasudest ja Zeniqi börsi mahu suurenemisest. Praegu Zeniqil börsi ei ole, mistõttu on münt kaubeldav ainult krüptobörsidel, nagu Uniswap ja PancakeSwap. Samuti Latokeni keskkonnas, kuid seal on tehingute arv väga väike.