Büroopindade üürihinnad on järsult tõusnud

Nõudlust on ja kuigi mõned välismaised ettevõtted on büroo-otsingud pausile pannud, on Eesti ettevõtted üsna aktiivsed. Kaks aastat on paljud kodukontoris olnud ning vajadused büroopinna osas on muutunud. Vaatamata harjumuspärasest kõrgematele üürihindadele on huvi uute büroohoonete vastu olemas. Et büroopinnad ei ole Eestis enamasti mitmeid tuhandeid ruutmeetreid suured, siis üürihinna kallinemine mõni euro ruutmeetri kohta ei ole kokkuvõttes väga suur summa ning edukad ettevõtted saavad sellega hakkama.