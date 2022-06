Katmikaladel köögiviljakasvatusega tegeleva Kaljo Ranna äris on talvel kuu elektriarve kõvasti üle tuhande euro, suvel umbes 500 eurot. Elektritarbimine on nii suur, et tundus mõistlik oma tarbimise jaoks päikesejaam püsti panna.

Rand võttis Eesti Energia veebilehel lahti kalkulaatori, sisestas oma eeldatava elektritarbimise ja sai teada, et on vaja ehitada 50 kW võimsusega päikeseenergia tootmisjaam. Selline jaama maksab umbes 50 000 eurot. Päikesejaama tootmine on aga ebastabiilne ning mingil ajal jääb toodangust puudu ja päikesepaistelise ilmaga on jällegi toodangut üle. Stabiilsuse tagamiseks ja ülejääva elektri müügiks tuleb liituda elektrivõrguga.