Seitse põhjust, miks lapse kõrvalt ülikooli minna

Nooruses sõlmitud sõprussuhted peavad elus ilmselt kõige kauem vastu, on kõige siiramad ja sügavamad, kuid täiskasvanuna või küpses eas leitud sõbrad on pigem mõtte- ja teekaaslased, teevad inimese elu huvitavamaks ja sisukamaks. Kui ema tunneb kodus, et kõik käib üle pea, kellegagi pole suhelda, noorusaja sõbrad on kolinud kaugele või jäänud võõraks, siis õppima asumine võib seda muuta!