Minu meelest on Tallinn kindlasti parim koht õppimiseks, Tartu on ka. Need kaks linna omavad Eesti parimaid ülikoole. Tallinnas on TalTech ja Tallinna Ülikool: kui sa oled rohkem tehnika, inseneeria, majanduse jm tudeng, siis on TalTech õige valik, aga kui sind huvitab rohkem keeled, kultuur, ajakirjandus, sotsioloogia jm, siis oleks hea valik Tallinna Ülikool. Mõlemad koolid on head, aga valik sõltub ikkagi sellest, et mida õpilane peale gümnaasiumit õppima soovib minna.