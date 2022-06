EfTEN Real Estate Fund III aktsia puhasväärtus kasvas

Käesoleva aasta viie kuu jooksul on fond teeninud kokku pea 5,5 miljonit eurot üüritulu ning 4,85 miljonit eurot EBITDA-d, s.h võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmise aasta viie kuu jooksul, oli kokku 4,54 miljonit eurot, mis on 12% rohkem kui eelmisel aastal. EBITDA on kasvanud enamike kinnisvarainvesteeringute puhul, s.h on Saules Miestase kaubanduskeskuse tulemus 31% kõrgem.