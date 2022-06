Inbank sai heakskiidu Eesti Finantsinspektsioonilt ja laieneb Euroopas

„Tšehhi on 10 miljoni elanikuga riik, mille tarbimisfinantseerimise turu maht on üle 11 miljardi euro ehk Eestist umbes 10 korda suurem. Riiklike järelevalveasutuste nõusolek panga filiaali asutamiseks tagab meile ligipääsu ka kohalikule hoiuste turule. Esmaseks eesmärgiks on võita Tšehhis 1%-line turuosa, mis moodustab enam kui 100 miljoni euro suuruse laenuportfelli,“ lausus Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees Priit Põldoja.

Krediidiasutuse seaduse kohaselt tuleb välisriigis filiaali asutamiseks teavitada Eesti Finantsinspektsiooni, kes teeb omapoolse otsuse ning edastab andmed sihtturu finantsjärelvalve asutusele ehk Tšehhi Keskpangale. „Kuna pangandus on rangelt reguleeritud sektor ning Inbankil on huvi kohalikus valuutas hoiuseid kaasata, on sealse filiaali asutamine Inbankile oluline. Lisaks annab panga filiaaliks olemine täiendava usalduse klientide teenindamisel,“ lisas Põldoja.

Inbanki strateegia on areneda Baltikumi turgudele keskendunud pangast Kesk- ja Ida-Euroopa fookusega pangaks. „Sisenemine Tšehhi turule positsioneerib Inbanki Kesk- ja Ida-Euroopa uue põlvkonna digitaalseks pangaks. Finantssektoris saab üha enam olulisemaks lihtsus, mugavus ja automatiseeritus, mistõttu panustame tugevalt tehnoloogia arendamisse. Peamiseks Inbanki eeliseks Tšehhi turul saavadki olema mugavad digitaalsed lahendused nii järelmaksu, auto finantseerimise kui muude integreeritud finantseerimislahenduste pakkumisel,“ selgitas Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees.

Tarbijatele hakkab Inbank Tšehhis teenust pakkuma 2022. aasta kolmandas kvartali alguses. Esmajoones lansseeritakse turul Inbanki järelmaksu teenus, vastavalt nõudlusele laiendatakse tegevust järk-järgult ka teiste teenustega. Inbanki Tšehhi äriüksust juhib tšehh Vit Ruzicka, kellel on finantssektoris pikaajaline juhtimiskogemus.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4700 aktiivset koostööpartnerit ja 804 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.