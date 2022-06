Eesti vajab rohkem roheliste energiatehnoloogiate spetsialiste

Eestis on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud taastuvenergia, eriti päikeseelektri osakaal. Seda on kasvatanud nii eraisikud kui ka töötlev ja kõrgtehnoloogiline tööstus. Päikeseparke rajada soovijate arv on lausa nii suur, et on tõsiselt pannud proovile riigi jaotusvõrgu suutlikkuse uusi tootjaid vastu võtta. Samamoodi on takerdunud uute tuuleparkide rajamine, seda paljuski väheste erialaste teadmiste tõttu, mis on viinud meie riigi energiajulgeolekut ohustavate otsusteni. Vähene teadlikkus energiaturust, -süsteemidest ja -tehnoloogiatest ohustab meie energiasõltumatust ning selle vastu võitlemiseks vajame rohkem tippspetsialiste, et teha meie riigi ja keskkonna jaoks tarku otsuseid. Me ei soovi ju, et korduks 2021. aasta sügis-talv, kus meil puudus igasugune kontroll elektrihinna üle. See polnud tegelikult ootamatu – juba kümme aastat on prognoositud hüppeliselt kasvavaid taastuvelektri mahte, mida paisutavad just päikese- ja tuuleenergeetika.