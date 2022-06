Robus Group töötab uue innovatiivse treeningseadme kallal

Väljaarendatav treeninginventar mõõdab harjutuste käigus tehtud töö mahtu nii tonnaažilt kui kordustelt ning annab koos pulsikellalt saadavate andmetega treenijale tarku, teadusel põhinevaid soovitusi treeningsessioonide veelgi tõhusamaks muutmiseks. Robuse tegevjuhi Mikk-Alvar Olle sõnul võimaldavad tänases tootevalikus olevad GymBarsid teha küll tulemuslikke fitness- ja jõuintervalltreeninguid igal ajal ja kohas, kuid turul on ka selge vajadus lahenduse järgi, mis muudaks need sessioonid väga selgesti mõõdetavaks.

„Treeningute veelgi tõhusamaks muutmiseks soovime koostöö raames loodava uue põlvkonna Smart GymBarsidega tuua Robuse ökosüsteemi täpse ja automaatse progressi mõõtmise kui ka võimaluse pakkuda treenijale kogutud andmete analüüsil põhinevaid teaduslikke soovitusi ja tagasisidet, mille kvaliteet oleks võrdne tipptreeneri omaga,“ märkis Olle.

Nutikate treeningseadmete arendamiseks on Robus sõlminud lepingu tehnoloogiaarendusettevõttega Superhands OÜ. „Superhands, kelle varasemad arendused paljudele Eesti tehnoloogiaettevõtetele on olnud muljetavaldavad, aitas meid ka kontseptsiooni esmasel valideerimisel ja on meile usaldusväärne partner,“ kommenteeris Olle.

Superhands tegevjuhi Mihkel Tedremaa sõnul on Robus Smart GymBars arendusprojekt neile põnevaks väljakutseks, kuna hetkel turul eksisteerivad lahendused on väga limiteeritud kasutusega, kulukad ja ebatäpsed. „Edukas lahendus eelpoolnimetatud probleemidele võimaldaks koduse treenimise muuta spordiklubist tulemuslikumaks,“ lisas Tedremaa. „Robuse GymBarsid on hea platvorm sedasorti nutikate lahenduste loomiseks ja arenduseks.“ Koostöö eesmärk on jõuda prototüüpimisega sügiseks arendusfaasi, kus välja töötatav tehnoloogia on ka asjakohases keskkonnas kontrollitud.