Eesti on juba mitmed aastad vaevelnud tööjõupuuduse käes. Alates veebruari lõpust on Eesti vastu võtnud üle 40 tuhande Ukraina sõjapõgeniku. Just nende tulekuga loodeti, et ehk saab nüüd tööturg mingidki leevendust. Tegelikkus on aga vastupidine. Tööturul on endiselt raske seis.