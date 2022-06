Alkoholitootja otsib Balti riikides kohta, kuhu 40 miljoni eurot maksev tehas rajada

„Plaanitud ja hoolikalt kohandatud arengustrateegia tõttu kasvasime edasi ka viimastel aastatel, mil maailma raputasid mitmed ootamatud kriisid. Vaatamata sellele, kui tugev on meie praegune Läti tehas (kus toodetakse mitmeid meie üleilmseid kaubamärke), saavutame prognooside kohaselt meie kaubamärkide eeldatava üleilmse kasvu tõttu lähiaastail maksimaalse tootmisvõimsuse. Oleme arvamusel, et õige koha valik on ülioluline, sest see mõjutab tootmist ka järgmistel aastakümnetel. Juba algusest peale tahame riigiasutuste ja teiste huvirühmadega teha tihedat koostööd, et selgitada välja, millises Balti riigis on võimalik tootmistaristusse sellisel tasemel investeerides saada maksimaalset kasu nii riigi majanduse kui ka kontserni üldise arengu kontekstis,“ märgib Amber Beverage Groupi juhataja Jekaterina Stuģe.