TARK INVESTOR | Kui kuum turismisuvi tuleb? Vastab Tallinki juht Paavo Nõgene

Turismisuvi on alanud, viirusekriis pealtnäha taandunud ning taas võiks olla põhjust lootusrikas, et Tallinna vanalinnas või Lõuna-Eesti rabades võiks kohata rohkem inimesi, kes kohalikku keelt ei puhu, vaid haaravad sõnasabast Soome lahe teise poole kõnepruugis. Kuid kas see on ka nii?