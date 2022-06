Lati alt läbi: Lätti laienenud Hortes paneb uksed kinni

„Ettevõttel on õnnestunud võita püsikliendibaas, kuid COVID-19 mõju kaupluse käivitamisperioodile ja üldised väljakutsed regiooni majandusele on põhjuseks, miks ettevõtte areng Lätis ei ole piisavalt kiire olnud,“ kommenteerib Hortese juhatuse liige Kadri Ulla.

Hortes on 2004. aastal asutatud Eesti populaarseim aia- ja kodukaupu müüv ettevõte. Esimene Hortese kauplus avati Tallinnas 2006. aastal. Eestis on hetkel kaks Hortese aia-, kodu- ja lemmikloomakeskust, mille kogupindala on üle 12 000 ruutmeetri.