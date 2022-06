Kallas: aktsiisi langetamisega saaksid kütusemüüjad kasu lõigata

Tänasel valitsusel pressikonverentsil küsiti peaminister Kaja Kallaselt, mida ta arvab Isamaa mootorikütuse aktsiisi langetamise ideest. „Paraku selle üldise aktsiisi langetusega ei saa inflatsiooni ohjata. Inflatsioon on meil sellepärast, et on liiga palju raha ja liiga vähe kaupu. See ei suurenda kuidagi kaupade pakkumist ega leevenda inflatsiooni algpõhjust,“ ütles Kallas.

Kallase sõnul oleks aktsiisi langetamise mõju lühiajaline. „Oleme seda näinud ka teistes riikides. Poola, keda tuuakse näiteks, langetas aktsiisi alla Euroopa miinimum taseme, kuid kaks nädalat peale seda tõusid hinnad 20 protsenti kõrgemaks kui nad olid enne aktsiisi langetust,“ kirjeldas ta. „Oleme ka varem näinud, et see pigem väljenduks vahendajate kasumis.“

Muuhulgas tõi ta välja, et kütusemüüjate marginaalid on Eestis kõrgemad kui Lätis ja Leedus. „See on huvitav,“ sõnas Kallas.

Eesti jälgib pingsalt naabreid

Kallase sõnul sõltuvad valikud ja otsused suuresti ka naaberriikidest. „Oleme kogu aeg jälginud naabrite tegevusi ja püüdnud hoida sama joont, et vältida piirikaubandust. Leedu ja Läti minu teada hetkel aktsiiside langetamist ei kaalu,“ teatas Kallas.

Ta rõhutas, et Eestis pole auto- või teemaksu, mida hoitakse üleval just tänu aktsiisidele. Ka tarbimine pole vähenenud. „Tõepoolest kütuse hinnad on väga-väga kõrged, kuid seni pole see tarbimist pidurdanud. Märtsis kasvas diislikütuse müük 9,7 protsenti ja bensiini müük 13,9 protsenti, kuigi hinnad on kogu aeg tõusnud,“ selgitas ta.