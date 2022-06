Päev börsil: Tallinna börs kerkis kolmandat päeva järjest

Tallinna börsiindeks kerkis täna 0,27%, Riia 1,06% ja Vilnius -0,13%.

Tallinna börsi kauplemiskäibeks kujunes 894 000 eurot, millest suurima osa võtsid Enefit Green 282 000 euroga ning Tallinna Sadam 142 000 euroga.

Päeva suurim tõusja Elmo Rent teatas täna maikuu tulemustest, mille järgi kerkis kuine käive võrreldes mullusega üle kahe korra. Tulemus jääb ettevõtte enda prognoosidele aga enam kui kaks korda alla. Loe pikemalt siit.

Milliseks kujuneb eesolev turismisuvi, sellest käis aru andmas Tallink Grupi juht Paavo Nõgene, kes oli ettevaatlikult optimistlik. Saates kõneles Nõgene veel sellest, mida kasulikku võttis Tallink koroonakriisist kaasa, kas kardab, et sügisel võiks see teema taas aktuaalseks muutuda, millised on laevafirma investeeringute plaanid, miks on Tallinkile südamelähedane Paldiski LNG terminal, millal võiks Tallink kasumisse jõuda ning maksta kümnetele tuhandetele aktsionäridele taas dividendi. Samuti vihjas Tallinki juht, kui kalliks ehk kui mitmeid miljoneid tuleb neil kütuse eest rohkem maksta kui varasemalt. Kuula saadet siin.

Kuni 17. juunini saab märkida Cleveron Mobility aktsiaid. Ärileht uuris kuuelt seniselt aktsionärilt, kas neil on plaanis IPO-st osa võtta ehk kas usku on piisavalt, et suurendada ettevõttesse investeerimist. Loe pikemalt siit.

Euroopa turud languses

Euroopa turud liikusid täna EKP otsuse ootuses ning prognoositud pilti suurt muutust ei tulnud. Esimene ning 0,25% suurune intressitõus on plaanis juulis ning peale seda järgmine septembris. Viimase suurus sõltub edasisest statistikast ehk jäeti uks lahti ka suuremale intressitõusule. Suuremad varaostud lõppevad juuli alguseks ehk järgmise kolme nädala jooksul. Loe pikemalt siit.

EKP väljavaates tõsteti järgneva aasta inflatsiooniprognoosi ning langetati majanduskasvu prognoosi. Eurosüsteemi ekspertide uues ettevaates prognoositakse, et aastane inflatsioonimäär on 2022. aastal 6,8%, aeglustub 2023. aastal 3,5% juurde ning on 2024. aastal 2,1%.