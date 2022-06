Tuuma uue tegevjuhina alustab tööd Sergei Anikin

Uue põlvkonna pangandusplatvormi pakkuv tehnoloogiaettevõte Tuum on kolme tegutsemisaasta jooksul kasvanud rahvusvaheliseks ettevõtteks, millel on kontorid lisaks Tallinnas asuvale peakontorile ka Berliinis, Malagas ja Londonis, ning kliendid erinevates riikides üle Euroopa. Rahvusvahelise SaaS (tarkvara kui teenus) ettevõtte ehitamise ja skaleerimise kogemusega juhi liitumine on strateegiline otsus, toetamaks ettevõtte kiiret kasvu.



Sergei Anikin on tehnoloogiavaldkonnas töötanud üle 25 aasta ning andnud olulise panuse Skype’i, Microsofti, Swedbanki ja Pipedrive'i arengusse. Selle aasta alguses valiti Anikin maailma 25 parima tehnoloogiajuhi sekka.



Vilve Vene, Tuuma kaasasutaja ja endine tegevjuht Velve Vene sõnas, et neid seob Sergeiga pikaajaline koostöö. „Ei ole kedagi teist, kelle kätesse ma Tuuma juhtimise usaldaksin. Tema veenmine ei olnud kerge, kuid mul on väga hea meel, et see lõpuks õnnestus,“ lausus ta. Karma Ventures asutajapartner ja Tuuma nõukogu esimees Margus Uudami sõnul on siiani Tuuma ehitanud, juhtinud ja kasvatanud ettevõtte asutajad. „Sergeil on vajalik kogemus Pipedrive'ist olemas ja lisaks on ta varasemalt tihedalt koos töötanud Tuuma kaasasutajatega, sobides seega suurepäraselt meeskonda,“ lisas ta.



Sergei Anikin alustab tööd ajutise tegevjuhina ning jätkab vastastikuse sobivuse korral ametliku tegevjuhina.