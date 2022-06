Uuring: sel suvel kavatseb välismaale puhkama sõita 45% Eesti inimestest

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luhti sõnul on märgata olulist tõusu inimeste huvis reisida. Kui kahel viimasel aastal jäi hulk puhkusereise pandeemia tõttu ära, siis nüüd on paljudel rohkem huvi reisida.

„Enamik reisijatest õnneks tajub reisikindlustuse vajadust, näeme kindlustajate arvu suurenemist aastast aastasse. Pandeemia tekitas huvi COVID-19 kaitsega reisikindlustuse vastu,“ selgitas Luht. „Kindlasti võiks mõelda ka selle peale, mida reisil teha soovitakse. Näiteks vastas 4% reisile minejatest, et nad harrastavad sihtkohas sukeldumist, mõnda veespordiala või ekstreemsporti. Neil inimestel tasub kindlasti reisikindlustust sõlmides täpsemalt uurida, et kas vastav kaitse on lepingus kaasas, ja kui pole, siis on mõistlik see juurde valida.“