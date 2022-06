KUULA SAADET | TalTechi podcast: kas maailmast võib mõni materjal otsa saada?

Kolmanda hooaja värskes TalTechi podcast’is võetakse ette materjalid ehk kõik need toormed, millest maailmas asjad koosnevad. Ning eks meid kõiki huvitab – kas on võimalik, et mõni materjal saab lihtsalt otsa? Et ei saa enam valmistada autoakusid, väärispuidust mööblit, plasttoole või kududa kindaid?