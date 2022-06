Ettevaatust! Internetikelmid kasutavad majutuskohtade reklaamimiseks võltsitud pilte

Peamiselt esinevad kelmid veebimüüjatena petulehekülje või päris jaemüüja veebisaidile asetatud võltsreklaami kaudu. Suvepuhkuste planeerimisega kaasnev hoogustuv lennupiletite ja majutuskohtade soetamine tähendab tipphooaega ka kelmidele. Ausa ja usaldusväärsena näiva veebilehe loomine on lihtne ega vaja eriteadmisi.

„Sageli kasutatakse järele tehtud veebisaidikujundusi, kopeeritakse logosid ja päris jaemüügiettevõttega sarnaseid domeeninimesid. Paljudel petulehekülgedel pakutakse müügiks kallist kaupa väga madalate hindadega ning see peaks olema ostja jaoks esimene ohumärk. Kui miski paistab liiga hea, et tõsi olla, siis enamasti see nii ongi,“ ütleb Kiik.